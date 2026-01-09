Prominente alkoholfrei: Winterscheidt und Schweighöfer sind beim Dry January dabei

"Man kann auch sternhagelfit die beste Zeit haben!"

"Man kann auch sternhagelfit die beste Zeit haben!", sagte Winterscheidt. "Der Dry January macht es einem leichter, nicht zu trinken, wenn man das möchte, weil es von den Leuten akzeptiert wird und man sich nicht rechtfertigen muss", sagte Winterscheidt. "Das ist ja oft der entscheidende Faktor und war einer der Gründe, weshalb wir bei unserer Brand III FREUNDE unsere Nullis, also alkoholfreie Weine, haben. Da steht der Genuss im Vordergrund, ob mit oder ohne Alkohol ist egal."