Promi zieht vor Gericht: Pooth verklagt Versicherungsmakler nach Schmuck-Diebstahl

Düsseldorf - Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth ("Da werden Sie geholfen") kämpft nach dem Diebstahl ihres Schmuckes vor gut vier Jahren vor Gericht um Schadenersatz. Sie und ihr Mann forderten knapp 700.000 Euro von einer Maklerfirma für Versicherungen, sagte eine Sprecherin des Landgerichtes Düsseldorf. Die Kläger werfen der Firma vor, sie bei Abschluss eines Versicherungsvertrages falsch beraten zu haben. Verona Pooth könne zum Gerichtstermin in dem Zivilprozess persönlich erscheinen, müsse es aber nicht. "Bild" berichtete zuerst über den Prozesstermin. Die Maklerfirma habe erklärt, dass sie keine Pflichtverletzung begangen habe, sagte die Gerichtssprecherin.