Promi-Insel Hollywood-Star Michael Douglas "Ehrenbotschafter" Mallorcas

Palma - Mallorcas Inselrat hat Hollywood-Star Michael Douglas zum Ehrenbotschafter der Urlauberinsel ernannt. Der 81-Jährige wurde bei der feierlichen Zeremonie von seiner 23-jährigen Tochter Carys begleitet. Wie aus einer Mitteilung des Inselrats hervorgeht, soll die Auszeichnung zum "Embajador de Mallorca, Terra d'Honor" (wörtlich: Botschafter Mallorcas, Land der Ehre) Persönlichkeiten für ihren Werdegang und ihre enge Verbundenheit mit der Insel würdigen. Die Ehefrau von Douglas, die Schauspielerin Catherine Zeta-Jones, war dieses Mal nicht dabei.