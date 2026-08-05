Promi-Insel Hollywood-Star Michael Douglas "Ehrenbotschafter" Mallorcas

Douglas wurde schon Anfang der 1970er Jahre weltbekannt wegen seiner Rolle in der Polizei-Serie "Die Straßen von San Francisco". Zu seinen bekanntesten Filmrollen gehört die eines Finanzhais in dem Drama "Wall Street", für die er mit einem Oscar als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, sowie der Mordkommissar in dem Erotikthriller "Basic Instinct" mit Sharon Stone. Seinen ersten Oscar erhielt er schon 1975 als Produzent des Meisterwerks "Einer flog über das Kuckucksnest", bei dem er jedoch gar nicht vor der Kamera stand.