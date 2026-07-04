Promi-Hochzeit Pamela Andersons Sohn Dylan heiratet in Saint-Tropez

"Die Zeremonie war friedlich und gefühlvoll", sagte Lee (28) der "Vogue". Die eigene Hochzeit sei für die beiden auch die allererste Hochzeit gewesen, an der sie jemals teilgenommen hätten. "Da wir zwei Jahre auf diesen Moment gewartet hatten, fühlte er sich umso magischer an", sagte Bruss. Im Anschluss an die Trauung begaben sich das Brautpaar und die Gäste dem Bericht zufolge zum Abendessen in dasselbe Restaurant, in dem sie bereits nach der Verlobung gefeiert hatten.