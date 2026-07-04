Saint-Tropez - Dylan Jagger Lee, der jüngste Sohn von Schauspielerin Pamela Anderson und Musiker Tommy Lee, hat seine langjährige Partnerin Paula Bruss geheiratet. Die beiden gaben sich im südfranzösischen Saint-Tropez da Ja-Wort, gefeiert wurde in einer Villa, wie die Zeitschrift "Vogue" berichtete. Vor zwei Jahren hatte das Paar sich bereits in dem Ort an der Côte d'Azur verlobt. Paula Bruss (24) ist Innenarchitektin und stammt gebürtig aus Deutschland.
Promi-Hochzeit Pamela Andersons Sohn Dylan heiratet in Saint-Tropez
dpa 04.07.2026 - 15:08 Uhr