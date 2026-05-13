Promi-Geburtstag Familie als Anker – Senta Berger über Liebe, Verlust und Mut

"Man weiß ja nie"

Ein würdiger Abschluss ihrer Karriere - eine Möglichkeit, die Berger selbst schon aufwarf mit Blick auf den Film, "nicht nur, weil er schön ist, sondern weil ich 85 bin, das darf man nicht vergessen", präzisiert sie nun. "Ich habe das so gerne gemacht und jetzt werde ich sogar noch ausgezeichnet dafür mit der Nominierung. Ich kann mir nicht denken, dass ich dann noch mal so eine schöne Rolle zu spielen bekomme. Aber man weiß ja nie."

Ob es am 29. Mai ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk in Form einer Filmpreis-Trophäe gibt? Darauf kommt es ihr nicht an. "Damit kann man nicht rechnen und das macht doch nichts. Ich finde die Nominierung schon eine Auszeichnung." Auf jeden Fall feiern will sie ihren runden Geburtstag, daheim in Grünwald mit der Familie, "wenn das Wetter schön ist im Garten". Ein großer Wunsch dagegen bleibt ein Traum: "Dass alle die, die ich schon verloren habe, mit uns jetzt hier am Tisch sitzen würden. Das wäre doch was."