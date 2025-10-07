"Promi Big Brother" 2025 Marc Terenzi wurde Opfer häuslicher Gewalt

Über Marc Terenzi

Marc Terenzi ist ein US-amerikanischer Sänger und Entertainer, der Ende der 1990er mit der Boyband "Natural" bekannt wurde. Nachdem die Gruppe vor allem in Deutschland Erfolge feierte, startete Terenzi eine Solokarriere und landete 2005 mit "Love to Be Loved by You" einen großen Hit. Auch privat stand er früh im Rampenlicht: Von 2004 bis 2010 war er mit der Sängerin Sarah Connor verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. In den folgenden Jahren blieb Terenzi regelmäßig in deutschen Medien präsent, vor allem durch seine Teilnahme an Reality-Formaten. 2017 gewann er die RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" und war seither immer wieder in Produktionen wie "Promi Big Brother" oder mit Musikprojekten wie der Boyband "Team 5ünf" zu sehen.