Sabin Tambrea ist einer der bekanntesten deutschen Theater- und Filmschauspieler. Er spielte unter anderem in der Ku’Damm-Serie, „Babylon Berlin“, „Narziss und Goldmund“, „In einem Land, das es nicht mehr gibt“, „Die Herrlichkeit des Lebens“, „Deutsches Haus“ und „Heimweg“ mit. Für seine schauspielerische Leistung wurde er vielfach ausgezeichnet. Am Sonntag, 6. Dezember, wird Sabin Tambrea gemeinsam mit seiner Schwester und dem Guadagnini-Trio im Rahmen des 26. Provinzschrei in der Festhalle in Ilmenau das musikalisch-literarische Programm „Vaterländer“ vorstellen. Im Interview spricht er über Disziplin im Leben, die erste Zeit nach der Flucht in Deutschland und seine künstlerischen Vorlieben.