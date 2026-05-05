Manege frei in Frankenheim: Vergangene Woche tauchten die Mädchen und Jungen der Staatlichen Grundschule Frankenheim in die Welt des Zirkus als eigenständige Form der darstellenden Kunst ein. Sie probten, übten und wagten sich an völlig neue Herausforderungen. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie zu Clowns, Akrobaten, Fakiren, Jongleuren, Tiertrainern und Artisten. Auch Hula-Hoop-Darbietungen, Jonglage und kleine Kunststücke mit Tauben gehörten zum abwechslungsreichen Programm. Besonders eindrucksvoll waren die akrobatischen Übungen am Reifen sowie die Hebefiguren, die viel Vertrauen und Teamarbeit erforderten. Mut bewiesen die Kinder auch bei den Feuereinlagen.