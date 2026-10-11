Was passiert, wenn eine Flüssigkeit plötzlich ganz andere Eigenschaften zeigt? Wie bringt man einen kleinen Roboter zum Laufen? Und wie gelingt es, gemeinsam eine Hip-Hop-Choreografie einzustudieren? Mit solchen Fragen haben sich Fünftklässler der Gemeinschaftsschule Sibylle-Abel an zwei Projekttagen beschäftigt. Auf dem gemeinsamen Schulcampus in Steinbach standen dabei Bewegung, technische Experimente und das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt.