„Das Erste, was wir hier machen, wenn ein Fahrzeug ankommt, ist wiegen“, erzählt Tobias Reichwage einer Gruppe Viertklässler. Er ist Abteilungsleiter Anlagen und Technik beim Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis (AIK) und führt die Kinder der Ilmenauer Grundschule Ziolkowski am Mittwochvormittag durch die Kompostieranlage Am Eich. „Wie viel wiegen wir denn alle zusammen? Ratet mal“, sagt er. Nach einigen Versuchen verrät Reichwage, dass er zusammen mit der Gruppe von elf Schülern 610 Kilogramm wiegt.