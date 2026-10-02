Statt Mathe, Deutsch oder Englisch standen diesmal Anpacken, Helfen und Mitgestalten auf dem Stundenplan. Die Regelschule Dermbach hat für die Klassen 5 bis 10 einen Projekttag rund um Ehrenamt, Gemeinschaft und Verantwortung organisiert. Unter dem Motto „Ehrenamt hält Einzug in der Schule“ beschäftigten sich die Jugendlichen einen ganzen Schultag lang damit, wie freiwilliges Engagement aussehen kann – und wurden dabei selbst aktiv.