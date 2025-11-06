Projekttag: Den Kompass in der Hand – die Zukunft im Blick

Die Ziele des Projekttages waren sehr vielfältig: Die Klassen 5/1 und 6/2 stapften quer durch das Maisfeld zum Mühlteich in Neuhaus-Schierschnitz, während die 6/3 den Teich in Mogger erkundete. Für die 5/2 führte der Weg zu den Teichen in Bettelhecken und Mürschnitz, wo die Schüler viel über die Bedeutung für Tiere und Umwelt gelernt haben. Zur Trinkwassertalsperre Scheibe-Alsbach wanderte die 6/1. Die Siebtklässler beschäftigten sich entlang der Steinach mit dem Thema Hochwasserschutz. Das Ziel der Achtklässler: Der Stausee bei Bachfeld. Die neunten Klassen besichtigten das Pumpspeicherwerk in Goldisthal.