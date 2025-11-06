Projekttag: Den Kompass in der Hand – die Zukunft im Blick

Dieser Wandertag war ungewöhnlich: Statt einfach mitzuwandern, übernahmen die Zehntklässler das Ruder. Oder besser gesagt den Kompass. Jeweils drei Schüler aus der zehnten Klasse führten eine jüngere Klasse durch Wald und Wiesen, und das ohne Lehrkraft vorneweg, dafür mit echter Verantwortung, Teamgeist und Mut. Die Zehntklässler planten ihre Touren selbstständig, von der Routenwahl über die Zeitplanung bis hin zur Klärung von Sicherheitsfragen. Sie organisierten die Abläufe, bereiteten Inhalte vor und übernahmen die Leitung ihrer Gruppen. Ein echtes Projekt – draußen, unter echten Bedingungen.