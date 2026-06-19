Das Kneipptret- und das Armtauchbecken waren schon im vergangenen Jahr in Betrieb gegangen – doch jetzt eröffnete man das vom Regionalbudget des Biosphärenreservates geförderte Projekt auch offiziell. Vor zwei Jahren war der Förderscheck übergeben worden, der das vom Kindergarten initiierte Vorhaben – er trägt den Kneipp-Titel – ermöglichte. Bei Gesamt-Ausgaben von 151.000 Euro standen Einnahmen von 121.000 Euro zu Buche. Mit dem vom Büro Kraus aus Dermbach geplanten Objekt war nicht nur die Firma Mohr-Bau beschäftigt, es fand auch tatkräftige Unterstützung aus dem Dorf sowie finanziellen Anteil von der Stadt. Eine Wasserleitung für die Becken wurde im Zusammenhang mit einer Löschwasserleitung vom Hochbehälter herunter in Eigenregie gelegt, der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen half beim Verschweißen der Rohre. Baggerfahrer Dietmar Denner sowie Marko Geruschke und Peter Schapke wurden am vergangenen Samstag vor Ort für ihr besonderes Engagement für dieses Projekt geehrt. Bürgermeister Erik Thürmer, Ortsteilbürgermeister Uwe Hüther und die Leiterin der Thüringer Biosphärenreservatsverwaltung, Ulrike Schade, freuten sich mit ihnen über das gelungene Vorhaben.