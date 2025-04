Manchmal sind es Kleinigkeiten, die helfen, den Alltag oder den Arbeitsablauf in den Werkstätten oder den Fachbereichen der Lebenshilfe Südthüringen zu verbessern. Zum 18. Tag der Ideen wurden am vergangenen Freitagvormittag Vorschläge von Mitarbeitern, Klienten oder Angehörigen in den Mittelpunkt gerückt und prämiert, die genau diesen Zweck erfüllten: Abläufe und Angebote zu verbessern. Dieses Ideenmanagement gibt es in dem Trägerverein, der verschiedenste Angebote für Menschen mit Handicap und andere Zielgruppen anbietet, bereits seit dem Jahr 2007. Gleich ein ganzes Team mit Leuten aus den unterschiedlichen Fachbereiche beschäftigte sich unter Leitung von Christiane Eck-Meißner mit dem Sammeln, Sortieren und Auswerten der Vorschläge.