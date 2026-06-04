„Was ich nicht gut finde ist der Umstand, dass Radfahrer bergauf auf der Straße fahren sollen“, begann Angela Bauer die Debatte im Stadtrat zum geplanten Fuß- und Radweg in der Bergstraße. Während dort künftig Radler und Fußgänger ihren eigenen Abschnitt haben werden, müssen sich Radler von Meiningen kommend bergauf die Straße mit den Autos teilen, verwies die Stadträtin vom Frauenverein Stepfershausen auf ein großes Risiko. Sie können nicht überholt werden, weil die andere Fahrbahn in der Dreißigackerer Straße allein Radlern vorbehalten ist. Eine Sperrlinie verbietet das Ausweichen der Autos auf die andere Fahrbahnseite. Pkw müssten hinter den bergauf langsamen Radfahrern bleiben. Da seien Konflikte vorbestimmt, kritisierte Angela Bauer. Ob es andere Alternativen gäbe, wollte sie wissen. Radler könnten den Meininger Fußweg nutzen, verwies Bürgermeister Fabian Giesder auf den asphaltierten Weg, der fast parallel zur Straße verläuft und nur wenig länger ist. Dieser sei gegen Ende ziemlich steil, blieb Angela Bauer skeptisch.