Aller guten Dinge sind drei: Die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Leader „Henneberger Land“ e.V. will zum dritten Mal in Folge das Regionalbudgets im Freistaat Thüringen nutzen und damit zusätzliche Fördermittel in die Region holen. Dabei geht es um Kleinprojekte mit einer maximalen Investitionssumme von 20.000 Euro, für die es Zuschüsse bis zu 80 Prozent geben kann. Das Interesse war groß in den ersten beiden Runden – und deshalb gibt es eine Fortsetzung.