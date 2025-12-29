Einmal im Jahr wird in der Kirchgemeinde Wernshausen aus Menschen, die eigentlich ganz anderen Berufen und Hobbys nachgehen, eine Gemeinschaft, die wenige Tage vor Weihnachten ihren großen Auftritt hat. Dann ist das Gemeindehaus voll. Dann sind die Spendenboxen so gut gefüllt wie an keinem anderen Tag im Jahr – nicht einmal nach dem Gottesdienst an Heiligabend. Das Rezept hierfür ist simpel: Gemeinsames Singen unter dem Titel Candlelight-Gottesdienst am vierten Advent, in wohlig-warmer Atmosphäre, dazu Glühwein (zehn Liter haben diesmal nicht gereicht), Bratwürste (alle verkauft) und anschließend Gespräche über Gott und die Welt.