Es war dies die erste der Proben, derer noch viele folgen werden – und das bis Anfang August jeden Freitagabend. Erfolg bei einem internationalen Kräftemessen wie der Welt-Chor-Olympiade setzt eben eine Leistung voraus, die hart erarbeitet werden muss. Auch wenn am Ende nicht allein entscheidend ist, ob die Sängerinnen und Sänger des Projektchores des Sängerkreises Hildburghausen wieder wie bei den jüngsten Teilnahmen mit einem Silberdiplom zurückkehren werden – die Erlebnisse, die eine solche Olympiade für alle Teilnehmer bringt, gibt es nirgendwo anders.