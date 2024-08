Für Emily Grübel und Leila Kirchner ist das Thema Intensivpflege nicht unbekannt. Beide Mütter arbeiten in diesem Bereich, weshalb die Schülerinnen der Regelschule in Gräfinau-Angstedt als Thema ihrer Projektarbeit in der 10. Klasse die Arbeit im Kinderhospiz Tambach-Dietharz wählten. Verbunden sein sollte es mit einem Benefiz-Projekt, für das sie die Fußballer der E- und D-Jugend des TSV 1865 Langewiesen gewinnen konnten. Am Freitag wurde die Spendensumme von 4050 Euro an Uwe Köhler, Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit im Kinderhospiz, übergeben.