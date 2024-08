Judenbacher räumen ab

Große Freude gab es bei den Mitgliedern des Vereins Dorfleben Judenbach. Für ihr Engagement mit dem Projekt „Dorfhilfe“ wurden sie im Rahmen des Wettbewerbs mit einem Preisgeld in Höhe von 5000 Euro ausgezeichnet. Das Projekt „Dorfhilfe“ des Vereins Dorfleben Judenbach ist eine lokale Initiative, die finanzielle Unterstützung für kleine, ehrenamtliche und gemeinwohlorientierte Projekte in Judenbach bereitstellt. Diese sogenannten Miniprojekte sollen die Lebensqualität im Ort nachhaltig verbessern und stammen direkt aus der Bevölkerung. „Mit der „Dorfhilfe“ möchten wir die Bewohner unseres Ortes aktiv in die Gestaltung ihrer unmittelbaren Lebensumgebung einbinden und gleichzeitig das ehrenamtliche Engagement vor Ort stärken“, erklärt Jens Kaufmann, Vorstandsvorsitzender von Dorfleben Judenbach.

„Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung“, führt Kaufmann weiter aus. „Sie zeigt, dass unser Einsatz und unser Engagement für Judenbach nicht unbemerkt bleiben. Das Preisgeld von 5000 Euro wird es uns ermöglichen, noch mehr Projekte zu fördern und somit die Gemeinschaft weiter zu stärken.“

Die Preisverleihung des Wettbewerbs verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig das ehrenamtliche Engagement für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist, heißt es vom Vorsitzenden. „Dorfleben Judenbach wird die finanzielle Unterstützung nutzen, um weiterhin innovative und gemeinschaftsstiftende Projekte umzusetzen, die das Leben in Judenbach bereichern und die Dorfgemeinschaft enger zusammenwachsen lassen.“

Schwimmbad als kultureller Mittelpunkt

Der Schwimmbadverein Schalkau konnte sich ebenfalls über ein Preisgeld für sein Projekt „Bühne frei“ freuen, war aber nicht in Berlin vor Ort. Mit den 2500 Euro Preisgeld weiß Falk Pfütsch schon einiges anzufangen. Gerade in diesem Jahr habe man durch die Modernisierung der Anlage weit mehr Besucher als sonst, heißt es von Pfütsch. „Da kommen auch ganz viele Leute von außerhalb“, heißt es. Darum wollen sie ihr Angebot weiter ausbauen. Heißt konkret: mehr Aktionen auf der Kulturbühne. Dafür wird neue Technik wie Lautsprecher, eine Leinwand und ein Beamer dringend benötigt. Das könne man sich nun eher leisten. Ihr Ziel: „Das Schwimmbad Schalkau soll der kulturelle Mittelpunkt der Stadt werden.“

In Technik investieren

Der Vorsitzende des Kirchweih- und Lindentanzvereins Toni Lenkardt freut sich ebenfalls über 2500 Euro für seinen gemeinnützigen Verein. Sie waren auch nicht in Berlin dabei. Mit dem Projekt „Unser Dorf schaut zu“ hatten sich die Effelder beworben. Das Geld soll ebenfalls der Allgemeinheit zugutekommen. „Ein größerer Beamer oder eine Leinwand wären toll“, so Lenkardt. „Gerade das Public-Viewing bei der Europameisterschaft hat gezeigt, wie gut so etwas ankommt.“ Mit einem eigenen Projektor müsse man diese nicht mehr borgen, sondern könne im Gegenzug selbst die Technik an andere Verbände ausleihen. Gerade mit dem Sport- und Feuerwehrverein arbeitet man sehr eng zusammen. „Am Ende profitieren dann alle von dieser Investition.“ Gerade in einem Bereich, in dem das Geld immer knapp ist, wird jeder Euro zweimal umgedreht. „Wir sind nur ein kleiner Verein mit hauptsächlich Spenden und Kirchweihbesuchern als Einnahmequelle. Da freut man sich über jeden Cent.“ Da die Finanzierung zunehmend schwerer wird, müsse man selbst da aktiv werden, wenn man diesen Verein so erhalten will, so der Vorsitzende.