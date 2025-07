Johannes Fleischmann aus Fürth schrieb im November 1941 an seine Mutter: "Wen das Urteil vollstrekt wird, so kann ich mit ruhigem Gewissen sagen. Ich bin der angebliche Dieb, Aber das Gericht sind die Mörder.". Zwei Franzosen namens René Blondel und Victor Douillet richteten einen Abschiedsbrief nicht an Angehörige, sondern an den Gefängnisdirektor - ob sie "Herr Diktator" oder "Herr Direktor" in ihrer Anrede schrieben, ist - wohl mit Absicht - nicht klar lesbar. Unter anderem folgten diese Worte: "sie können diesen Brief an Hitler schicken und ihm sagen: alle franzosen scheißen auf euch".