Projekt von Juristen Juristen-Handreichung gegen AfD-Pläne in Sachsen-Anhalt

Der Rechtswissenschaftler Winfried Kluth hatte beispielsweise mit Blick auf die Absicht der AfD, Richter zu ermutigen, Täter bei Gewaltverbrechen mit maximaler Härte zu bestrafen und den Strafrahmen voll auszuschöpfen, erklärt, er "sehe da wenig Möglichkeiten der Einflussnahme". Markus Thiel, Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule der Polizei in Münster, hält die Ankündigung einer Bürgerwacht als "dritte Säule" der Sicherheitsarchitektur neben Polizei und Ordnungsamt für "verfassungsrechtlich problematisch, und zwar mit Blick auf die Grundrechte und den sogenannten Funktionsvorbehalt".