Seit mittlerweile fünf Jahren bietet das Projekt Rückenwind Kindern und Jugendlichen aus Familien mit Suchtproblematik eine Anlaufstelle. In einer kleinen, von Fachkräften betreuten Gruppe können sich die jungen Leute über ihre Themen und ihre Probleme austauschen und erhalten über Erlebnispädagogik die Chance, ganz neue Erfahrungen zu machen. Im kommenden Jahr soll der bereits siebte Durchgang des Projekts der Diakonie Henneberger Land starten.