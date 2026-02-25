Projekt "Lebensraum Burg" Erstes Ei des Jahres bei den Nürnberger Wanderfalken

Nürnberg (dpa/lby) - Die Wanderfalken auf der Nürnberger Kaiserburg brüten ihr erstes Ei des Jahres. Das Ei sei am Dienstag gelegt worden, teilte die Stadt Nürnberg mit. Damit sei der Nachwuchs rund eine Woche früher dran als im Vorjahr, hieß es.
Seit 2013 brüten Wanderfalken auf der Kaiserburg. Nun wurde das erste Ei des Jahres gelegt. Eine Webcam und ein digitales Tagebuch dokumentieren die Aktivitäten im Nest.
Nürnberg (dpa/lby) - Die Wanderfalken auf der Nürnberger Kaiserburg brüten ihr erstes Ei des Jahres. Das Ei sei am Dienstag gelegt worden, teilte die Stadt Nürnberg mit. Damit sei der Nachwuchs rund eine Woche früher dran als im Vorjahr, hieß es.
Nach der Werbung weiterlesen
Über Webcams im Nest können die Wanderfalken live beim Brüten beobachtet werden, wie die Stadt mitteilte. Eine Kamera zeigt den Innenraum des Nistkastens, die andere das Abfluggitter davor mit Blick auf die Stadt. Die Webcams werden vom Referat für Umwelt und Gesundheit gefördert. Die Aktivitäten der brütenden Wanderfalken werden in einem digitalen Tagebuch vermerkt.
Im Sinwellturm der Nürnberger Kaiserburg brüten seit 2013 Wanderfalken ihren Nachwuchs aus. Die Brutstätten sind Teil des Projekts "Lebensraum Burg", das 2010 vom Umweltamt der Stadt Nürnberg und der Regierung von Mittelfranken initiiert wurden. 2012 erhielt das Projekt den Bayerischen Biodiversitätspreis.