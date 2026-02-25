Projekt "Lebensraum Burg" Erstes Ei des Jahres bei den Nürnberger Wanderfalken

Über Webcams im Nest können die Wanderfalken live beim Brüten beobachtet werden, wie die Stadt mitteilte. Eine Kamera zeigt den Innenraum des Nistkastens, die andere das Abfluggitter davor mit Blick auf die Stadt. Die Webcams werden vom Referat für Umwelt und Gesundheit gefördert. Die Aktivitäten der brütenden Wanderfalken werden in einem digitalen Tagebuch vermerkt.