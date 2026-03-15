Natürlich: Aus dem Korb mit blau, grün, gelb und rosè gefärbten, glitzernden Kiefernzapfen sicht sich Niha die rosafarbenen aus. Die sechsjährige, die mit ihrer Familie in Suhl-Nord wohnt und sich schon auf ihre Einschulung in der Ringbergschule freut, sitzt im Stadtteiltreff Dörrenbachstraße 22 a am Basteltisch. Mit Feuereifer macht sich das Mädchen unter Anleitung von Ulrike Bahn von der Simson Private Akademie (SPA) ans Werk, um einen Bilderrahmen mit allerlei Naturmaterialien zu verzieren. Die Heißklebepistolen werden an diesem Samstagnachmittag nicht kalt. Es herrscht reger Andrang in den Räumen im Obergeschoss des Ärztehauses, zu denen bunte Luftballons den Weg weisen. Mitarbeiter und Partner des aus Bundes- und EU-Mitteln finanzierten Projekts mit dem sperrigen Namen „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ – kurz Biwaq - haben zu einem Tag der offenen Tür eingeladen.