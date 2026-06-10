Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ hat der Förderverein zur Integrationshilfe in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sowie der Koordinierungsstelle der Werkstatt Bildung & Medien in den vergangenen Tagen ein besonderes Mikroprojekt umgesetzt. Das teilte Christoph Zeh, ehrenamtlicher Ausländerbeauftragte des Landkreises Sonneberg, mit. Der Förderverein konnte im Rahmen des Mikroprojekts zudem verschiedene Materialien – darunter Sportausrüstung, Bälle sowie Töpferbedarf – über das Bundesprogramm fördern lassen. Unter der Leitung Gabriele Bischoff entstand ein zweitägiges Begegnungsangebot, das Sport, Kreativität, berufliche Orientierung und sozialen Austausch miteinander verband.