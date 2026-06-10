Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ hat der Förderverein zur Integrationshilfe in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sowie der Koordinierungsstelle der Werkstatt Bildung & Medien in den vergangenen Tagen ein besonderes Mikroprojekt umgesetzt. Das teilte Christoph Zeh, ehrenamtlicher Ausländerbeauftragte des Landkreises Sonneberg, mit. Der Förderverein konnte im Rahmen des Mikroprojekts zudem verschiedene Materialien – darunter Sportausrüstung, Bälle sowie Töpferbedarf – über das Bundesprogramm fördern lassen. Unter der Leitung Gabriele Bischoff entstand ein zweitägiges Begegnungsangebot, das Sport, Kreativität, berufliche Orientierung und sozialen Austausch miteinander verband.
Projekt in Sonneberg So wird Integration gefördert
Redaktion 10.06.2026 - 16:30 Uhr