„Der gefallene Frieden“ nannte Elftklässlerin Hanna ihre Aufnahme. Zu sehen ist eine Freundin, die in einer Ecke am Boden liegt. Schaut man etwas weiter nach oben, entdeckt man eine prunkvoll verzierte Wand. Noch weiter oben steht „Pax“ – das lateinische Wort für „Frieden“. Beim Fotografieren habe sie an die momentane politische Weltsituation gedacht. „Der Frieden ist ganz schön tief gefallen“, sagte sie zur Vernissage. Ihr zweites Foto zeigt einen Deckenausschnitt von Schloss Wilhelmsburg.