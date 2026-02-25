Der Jugendclub in der Langewiesener Straße, der im Auftrag der Stadtverwaltung Ilmenau vom Bildungswerk Arnstadt betrieben wird, gehört zu den größten im Stadtgebiet und wird gut angenommen. Sein Potenzial und die anhaltend positive Resonanz veranlassten die Stadt dazu, nach einer baulichen Bewertung durch ein Suhler Planungsbüro eine umfassende Lösung zu entwickeln und eine große Investition anzustoßen: Für das Jahr 2026 sind 500.000 Euro im Haushalt vorgesehen; für 2026 und 2027 sind noch einmal jeweils 150.000 Euro im Finanzplan eingeplant.