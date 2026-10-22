Zwölf Monate, zwölf kreative Motive und zahlreiche Informationen für Familien: Der neue Familienkalender 2027 des Netzwerkes Kinderschutz und Frühe Hilfen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist erschienen. Gestaltet wurde er erneut von Schülerinnen des beruflichen Gymnasiums am Berufsbildungszentrum (BBZ) Schmalkalden. Die insgesamt 2000 gedruckten Exemplare sollen nicht nur bei der Organisation des Familienalltags helfen, sondern auch auf wichtige Beratungs- und Unterstützungsangebote in der Region aufmerksam machen.