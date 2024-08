Hell sind die Räume der neuen Arztpraxis. Tageslicht dringt durch die großen Fenster, an denen zum Sichtschutz freilich Jalousien heruntergelassen sind. Leuchten an den Decken spenden warmes Licht. Gerade Alte und Gehbehinderte kommen problemlos in die ebenerdige Praxis, in der keine Stufen oder Absätze im Weg sind. Das Mobiliar ist in dezentem Grau gehalten. Farbtupfer setzen die lindgrünen Sitzschalen der Stühle. Ein Ort, an dem man sich als Patient gut aufgehoben fühlen dürfte.