Die ersten Pfeile landen im Gras, aber nach ein paar neuen Versuchen, assistiert von Hans-Dieter Eichhorn, werden sowohl die Siebtklässler wie die Erwachsenen zielsicherer. Immer mehr Pfeile treffen ins Schwarze – oder vielmehr die Kunststofftiere. Eichhorn hatte an diesem Nachmittag die Tür zum Vereinsheim im Hallgrund bei Mengersgereuth-Hämmern aufgeschlossen und die Bogen bereitgelegt. Geduldig erläutert der Vorsitzende der Bogenschützen Mengersgereuth-Hämmern, dass mit Ruhe und Konzentration mehr zu gewinnen ist.