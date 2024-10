Projekt für Gesundheit im Alter: Neue Bewegungspfade in der Rhön

Die Übungen auf insgesamt zehn Stationen sind dem zertifizierten AlltagsTrainingsProgramm (ATP) der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entnommen. Teilnehmer können zwischen barrierefreien anspruchsvollen Abschnitten, Routenlänge und Schwierigkeitsgrad auswählen. Alle drei ATP-Bewegungspfade werden in der BeBeQu-Woche und der bundesweiten Aktionswoche der seelischen Gesundheit vom 10. bis 20. Oktober eingeweiht: In Klings und Unterweid werden die neuen Abschnitte der 2023 entwickelten Pfade eröffnet und in Kaltenwestheim ist ein ganz neuer Pfad entstanden. Die Einweihung in Unterweid findet statt am Dienstag, 15. Oktober, 14 Uhr; in Kaltenwestheim wird der neu entstandene ATP-Bewegungspfad am Mittwoch, 16. Oktober, um 14 Uhr eingeweiht und in Klings am Donnerstag, 17. Oktober, um 14 Uhr.