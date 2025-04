Die Fachgruppe „Kinder mit besonderem Förderbedarf“ des Jugendamtes des Landratsamtes Sonneberg ermöglichte pädagogischen Fachkräften der Kindertagesbetreuung im Landkreis einen Fachaustausch mit den am Projekt „Vielfalt vor Ort begegnen – Heterogenität in der Kindertagesbetreuung“ teilnehmenden Kitas. Dies sind seit 2021 die Einrichtungen „Spatzennest“ und „Pusteblume“ in Trägerschaft der Stadt Sonneberg sowie „Märchenland“ von der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Sonneberg, teilte Landkreissprecher Michael Volk mit.