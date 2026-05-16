Mit einem sogenannten Kick-off auf der Quantum Photonics Messe in Erfurt haben Thüringer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein groß angelegtes Forschungsprojekt zur Entwicklung einer neuen Hochpräzisionsmaschine, die Nanostrukturen künftig auf bis zu einem Quadratmeter Ausdehnung realisieren kann gestartet. Und das mit einer Positionierungsgenauigkeit, die kleiner ist als ein Atom. Das teilte die Technische Universität Ilmenau mit. Die Maschine könnte in Zukunft für verschiedenste Zwecke eingesetzt werden: zur Herstellung von elektronischen oder photonischen Schaltkreisen, von Hochleistungsoptiken für die Erdbeobachtung oder in der Energieforschung der Zukunft. Das Forschungsprojekt ist bis 2032 auf drei Phasen angesetzt. Die erste wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen ihres Programms „Neue Geräte für die Forschung“ mit vier Millionen Euro für drei Jahre gefördert.