Eine Woche lang haben die Schüler der Ringbergschule für diesen Moment geübt: Der Moment, in dem sie mit ihren Klassenkameraden auf der Bühne stehen und ihren Tanz vorführen. Freitagmittag war es soweit. In der Turnhalle der Grundschule in Suhl-Nord zeigten die Kinder der Klassen 1 bis 4, was sie in dieser Woche während des Tanzprojekts „Wir bewegen Schule“ gelernt haben, und ernteten dafür viel Applaus.