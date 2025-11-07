Eine Woche lang haben die Schüler der Ringbergschule für diesen Moment geübt: Der Moment, in dem sie mit ihren Klassenkameraden auf der Bühne stehen und ihren Tanz vorführen. Freitagmittag war es soweit. In der Turnhalle der Grundschule in Suhl-Nord zeigten die Kinder der Klassen 1 bis 4, was sie in dieser Woche während des Tanzprojekts „Wir bewegen Schule“ gelernt haben, und ernteten dafür viel Applaus.
Projekt an der Ringbergschule Suhl Tosender Applaus für tanzende Schüler
Caroline Berthot 07.11.2025 - 18:00 Uhr