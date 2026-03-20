Programmvorschau: Puppenfest steht in den Startlöchern

Handwerkerecken, tierische Begleiter und familienfreundliche Angebote sorgen für reichlich Spiel, Spaß und Bewegung. Gut zu wissen: Mit der Kombikarte für 16 Euro können Besucher Eintritt sparen und erhalten unbegrenzten Zutritt zu den teilnehmenden Festivalstationen. Von Donnerstag bis Sonntag pendelt wieder der kostenfreie Festival-Shuttlebus zwischen Neustadt und Sonneberg. Familien mit Kindern können in den beiden Partnerstädten vielfältige kostenfreie Angebote nutzen und eine Woche lang ein buntes Spieleparadies genießen. Das Programm liegt an allen relevanten Standorten bereits aus. Zusätzlich plant die Stadt Sonneberg am Samstag, 16. Mai, anlässlich des Puppenfestivals ein großes Spielzeugfest in der Innenstadt, wo Mitmach-Aktionen für Kinder und Familien und die Vorstellung der neuen Spielmeile im Mittelpunkt stehen werden. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren und wenn alles steht, werden Details bekannt gegeben. Die Veranstalter heißen jedenfalls Groß und Klein in beiden Städten herzlich willkommen.