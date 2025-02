Programmabend in Kaltenlengsfeld FKK-Karneval – was für die ganze „Family“

Karneval in Familie

Dass Karneval in Kaltenlengsfeld schon von klein auf gefeiert wird, konnte das Publikum bei der Gruppe „Four Family“ live miterleben. Die vier Familien nahmen die Gäste mit in die 90er Jahre und boten eine Neuauflage der „Mini Playback Show“ dar. Die Jury bestand aus Dieter Bohlen (Stefan Schmidt), Thomas Gottschalk (Felix Rauch) und Conchita „Wüst“ (Guido Wüst) – alle drei erfahrene Showmaster. Durch die Show führte selbstverständlich Marijke Amado (Christina Rauch). Die kleinen Wildecker Herzbuben Helena Berger und Richard Beck (beide 4) rührten so manch einen Zuschauer mit ihrer „Herzilein“-Perfomance zu Tränen. Die vier „Backstreet Boys“ brachten mit „Everybody“ nicht nur die Bühne zum Beben, auch im Saal wurde fleißig mitgesungen. Das Duo „Tabeline“ (Adeline Rauch und Tabea Schmidt) wollte mit seinem Song „Karamell“ aus dem Film „Die Schule der magischen Tiere“ etwas Modernes in die Show der 90er Jahre bringen. Für einen echten „Ba-Ba-Banküberfall“ entschieden sich Emil Schmidt (5) und Leonard Beck (9), was das Publikum begeisterte. Marius Müller-Westernhagen (Florian Beck) legte mit dem Jurymitglied „Conchita Wüst“ einen besonderen Auftritt hin, der die Narren im Saal zum Toben brachte. Die Kaltenlengsfelder Karnevalisten hoffen, dass dies nicht der letzte Auftritt von „Four Family“ war, denn „Kinder bringen volle Action“!