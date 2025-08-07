Programm steht: Stadtfest mit Geschmack und Geschichte

An verschiedenen Veranstaltungsorten wird für alle Generationen ein abwechslungsreiches Programm geboten. So wird der Altmarkt wird wieder zum pulsierenden Zentrum des Geschehens, mit Live-Musik, Showprogramm und bester Unterhaltung, verspricht Organisator Swen Arnold. Auf der Salzbrücke mit dem Weinmarkt laden edle Tropfen, kulinarische Spezialitäten und stimmungsvolle Klänge zum Verweilen ein. Festivalflair gibt es beim Villa K Open Air an der Pfaffenwiese mit einem energiegeladenen Musikprogramm. Freunde alternativer Szene und Kunst kommen bei der Tattoo Convention in der Totenhofkirche auf ihre Kosten. Im Böhmischen Dorf auf dem Kirchhof erwarten die Gäste tschechische Speisen und Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Stilvolles Lounge-Flair, entspannte Beats und kreative Drinks bieten die LutherLoungeNights der Sradtgestalter GmbH auf dem Lutherplatz. Der Stadtgarten von Mandy und Mario Voigt in der Weidebrunner Gasse lädt zur Erholung und zum Genießen mitten im Festgeschehen ein, während das farbenfrohe Kinderland mit Rummel kleine und große Gäste begeistert.