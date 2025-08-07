Programm steht: Stadtfest mit Geschmack und Geschichte

 
Ende August feiert Schmalkalden vier Tage lang sein 33. Stadtfest mit Hirschessen und Bartholomäusmarkt. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf.

 
Stadtfest mit Geschmack und Geschichte
Raumausstatter Gerhard Wolff aus Schmalkalden mimt seit vielen Jahren zum Stadtfest den Hessischen Landgrafen Philipp.  

Vom 28. bis 31. August verwandelt sich die historische Altstadt von Schmalkalden erneut in eine große Festmeile: Das 33. Stadtfest mit dem traditionellen Hirschessen und dem beliebten Bartholomäusmarkt steht vor der Tür. Besucher dürfen sich auf vier Tage Musik, Unterhaltung, kulinarische Spezialitäten, Kunst, Kultur und vielfältiger Angebote für Kinder und Familien freuen.

An verschiedenen Veranstaltungsorten wird für alle Generationen ein abwechslungsreiches Programm geboten. So wird der Altmarkt wird wieder zum pulsierenden Zentrum des Geschehens, mit Live-Musik, Showprogramm und bester Unterhaltung, verspricht Organisator Swen Arnold. Auf der Salzbrücke mit dem Weinmarkt laden edle Tropfen, kulinarische Spezialitäten und stimmungsvolle Klänge zum Verweilen ein. Festivalflair gibt es beim Villa K Open Air an der Pfaffenwiese mit einem energiegeladenen Musikprogramm. Freunde alternativer Szene und Kunst kommen bei der Tattoo Convention in der Totenhofkirche auf ihre Kosten. Im Böhmischen Dorf auf dem Kirchhof erwarten die Gäste tschechische Speisen und Getränke in gemütlicher Atmosphäre. Stilvolles Lounge-Flair, entspannte Beats und kreative Drinks bieten die LutherLoungeNights der Sradtgestalter GmbH auf dem Lutherplatz. Der Stadtgarten von Mandy und Mario Voigt in der Weidebrunner Gasse lädt zur Erholung und zum Genießen mitten im Festgeschehen ein, während das farbenfrohe Kinderland mit Rummel kleine und große Gäste begeistert.

Ein besonderes Highlight ist der traditionelle Hirschaufzug, der am Samstag, 30. August, um 11 Uhr beginnt. In Begleitung von Stadtführern, der Stadtwache, der Kreisjägerschaft und den Jagdhornbläsern wird der imposante Festumzug zum Rathaus geleitet – ganz wie es die alte Tradition verlangt. Anschließend wird der Hirsch auf dem Marktplatz feierlich übergeben.

Auch das Bartholomäusmarkt-Treiben verspricht wieder echte Jahrmarktsstimmung – mit Fahrgeschäften, Buden und traditionellem Markttreiben.

Der Eintritt kostet am Donnerstag und Sonntag jeweils fünf Euro, am Freitag und Samstag jeweils zehn Euro, jeweils ab 17 Uhr. Kinder bis 13 Jahre zahlen nichts. Für Vielbesucher lohnt sich das Kombiticket für alle vier Festtage zum Preis von 15 Euro. Eintrittsbänder sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Schmalkalden erhältlich.

Öffnungszeiten, das detaillierte Bühnenprogramm sowie Bus- und Taxifahrpläne sind dem offiziellen Programmheft zu entnehmen.

www.schmalkalden.de