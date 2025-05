Mit dem Landesprogramm „Agathe – Älterwerden in der Gemeinschaft“ will Thüringen etwas gegen die Vereinsamung von Senioren tun. An dem 2021 aufgelegten Programm, das mit eigens geförderten Beratern alleinlebenden Älteren zu mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhelfen will, nehmen 14 Landkreise und kreisfreie Städte teil. In Südthüringen ist nur Sonneberg an Bord und das wird wohl auch erst einmal so bleiben: Die Stadt Suhl und der Landkreis Schmalkalden-Meiningen ziehen eine Teilnahme am Agathe-Programm aktuell nicht in Betracht.