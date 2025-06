Erst vor knapp zwei Monaten wurde bekannt, dass Thüringens Brombeer-Koalition die Fördermittel für das Senioren-Programm „Agathe – älter werden in Gemeinschaft“ aufstockt. Nun gibt es im Wartburgkreis einen großen Schritt hin zu einer möglichen Beteiligung an dem Programm. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am Dienstag entschieden, ein bereits bestehendes Konzept zu dem Thema zu aktualisieren mit dem Ziel, an dem entsprechenden Auswahlverfahren des Freistaats teilzunehmen.