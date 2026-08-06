Programm, deutsche Stars, TV Das muss man zur Leichtathletik-EM wissen

Welche internationalen Stars sind dabei?

Auf den vorläufigen Startlisten stehen zehn Weltmeister von Tokio. Neben Neugebauer gehört auch der schwedische Stabhochsprung-Superstar Armand Duplantis dazu. Der 26-Jährige peilt in Birmingham nicht nur seinen vierten EM-Titel, sondern auch den nächsten Weltrekord an. Die von ihm im März aufgestellte Bestmarke liegt bei 6,31 Metern.

Bei den Frauen ist die Niederländerin Femke Broeders-Bol einer der prominentesten Namen. Die 26-Jährige gewann in Tokio WM-Gold über 400 Meter Hürden. Vor der Saison wechselte sie auf die 800 Meter. In Birmingham startet Bol erstmals bei einer großen Meisterschaft über diese Distanz.

Wer überträgt die EM?

ARD, ZDF und Eurosport übertragen die Europameisterschaften im TV. Zudem sind die Wettbewerbe in der ARD- und ZDF-Mediathek sowie auf den kostenpflichtigen Plattformen HBO Max und Discovery+ zu sehen.