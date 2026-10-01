Beachtlich ist die Zahl, die der Thüringer Volkshochschulverband vorgelegt hat. Demnach sollen im Freistaat bis zu 15.000 Veranstaltungen allein auf das Konto der insgesamt 22 Volkshochschulen gehen. Eine davon ist die Volkshochschule (VHS) „Karl Mundt“ Suhl, die mit dem Beginn des neuen Schuljahres mit einem neuen Programm in sieben verschiedenen Sparten Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen, Beruf – Arbeit – EDV, Grundbildung und Junge VHS gestartet ist.