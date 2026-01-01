Erfurt (dpa/th) - Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John rechnet im neuen Jahr mit einem verhaltenen Wirtschaftswachstum im Freistaat von etwa einem Prozent. Thüringen werde damit nach der Prognose etwa im Bundestrend liegen, erklärte die CDU-Politikerin in Erfurt. Mit Hochdruck müsse an der wirtschaftspolitischen Modernisierung Deutschlands gearbeitet werden, erlangte sie. Für Thüringen kündigte Boos-John weitere Schritte beim Bürokratieabbau, einfachere Förderregeln, die Modernisierung der wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie ein besseres Standortmarketing an.