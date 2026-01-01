Boos-John für geringere Körperschaftssteuer

2025 habe Thüringen im ersten Halbjahr ein Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent verbucht – es lag damit über dem Bundesdurchschnitt. "Damit haben wir uns bisher erfolgreich gegen die schwierige globale Konjunkturlage gestemmt", so Boos-John. Sie sei zuversichtlich, dass sich der Freistaat auch im Gesamtjahr 2025 mit gut einem halben Prozentpunkt Wachstum behaupten könne. Dafür sprächen gestiegene Industrie- und Bauumsätze. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt für 2025 liegen erst im März 2026 vor.