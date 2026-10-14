Die Zahl der Arbeitslosen könnte in Thüringen im kommenden Jahr sinken. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg in ihrer regionale Arbeitsmarktprognose für Thüringen. Insgesamt rechnet das IAB laut Prognose für das Jahr 2027 allerdings auch mit einem Beschäftigungsrückgang. Das bedeutet, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten weiter zurückgehen könnte. Das hätte weitreichende Folgen für die sozuialen Sicherungssysteme.