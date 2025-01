Maßnahmen der Politik wie Steuererleichterungen im Wohnungsneubau zeigten aber erste Erfolge. Auch Ansätze, um Kostensteigerungen am Baukosten zu begrenzen und Verfahren zu beschleunigen, seien auf dem Weg. "So richtig diese Maßnahmen sind, so wenig helfen sie aber, die akute Wohnungsbaukrise zu bewältigen", meint Gornig. Das DIW spricht sich daher für ein Sofortprogramm für den sozialen Wohnungsbau aus.