Kaum eine Region in Deutschland steht vor einem so dramatischen Bevölkerungsschwund wie Teile Südthüringens. Nach einer aktuellen Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung müssen die Stadt Suhl und der Landkreis Sonneberg bis zum Jahr 2045 mit einem Rückgang ihrer Einwohnerzahl um jeweils rund 30 Prozent rechnen. Damit gehören sie bundesweit zu den größten Verlierern der demografischen Entwicklung.