Der amtierende König tritt mit seinen Suhler Grillzwergen unter dem Motto "Nur die Wurst macht groß" an. Jedes Team bekommt zehn Würste und dann sind der Kreativität beim Grillen und der Präsentation keine Grenzen gesetzt, erläutert der Bratwurstkönig. "Wir haben auch schon mal das Schneewittchen mit Hilfe des Geruchs der Bratwurst zum Leben erweckt", erklärt der 66-Jährige. Zudem müssen zehn Fachfragen beantwortet werden.

Mit einem möglichst einfallsreichen Erscheinungsbild der Mannschaft, mit Fachwissen rund um die Bratwurst, mit einem originell entzündeten Holzkohlefeuer, der perfekten Grilltechnik und unterhaltsamer Präsentation der Würste muss die Jury überzeugt werden.

Kloßmarie

Neben der Bratwurst ist der Thüringer Kloß das Nationalgericht im Freistaat. Diesen präsentiert die Kloßmarie. "Es ist eine Imagefigur. Mitarbeiter schlüpfen zu besonderen Anlässen in das entsprechende Kleid", erläutert Torsten Langbein, einer der Geschäftsführer der Ablig Feinfrost GmbH. Wichtig sei, dass die Marie die Besonderheit des Thüringer Kloßes und die Unterschiede zu anderen Klößen kennt. Zudem sollte sie wissen, wie diese hergestellt werden.

Sachsen-Anhalt

Das Land Sachsen-Anhalt existierte als solches nur von 1947 bis 1952 und hatte nie einen König oder eine Königin. Im Zuge der Verwaltungsreformen in der DDR wurde das Land aufgelöst. Erst mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 entstand Sachsen-Anhalt wieder als eines der fünf neuen Bundesländer.

Von den jetzigen Produkthoheiten profitiere der regionale Tourismus ebenso wie die heimische Ernährungswirtschaft und Landwirtschaft, heißt es vom Tourismusministerium Sachsen-Anhalt.

Brunnenkönigin und Brunnenprinzessin Bad Dürrenberg

Die Geschichte der Stadt Bad Dürrenberg ist eng mit der Salzgewinnung verbunden. 1763 stießen Bergleute in 223 Meter Tiefe auf eine Soleschicht. Das Bad Dürrenberger Brunnenfest ist mittlerweile immaterielles Kulturerbe. Das Fest diene der Erhaltung und Weitergabe von Tradition und Geschichte an nachfolgende Generationen, hatte die Unesco erklärt.

Derzeit regiert Laetitia I. als Brunnenkönigin. Ihre Nachfolgerin steht mit der jetzigen Prinzessin Emma I. bereits fest. Aber auch hier wird es schwieriger, Nachwuchs für die Hoheiten zu bekommen. "Es liegt wohl daran, dass sich die jungen Leute nicht mehr so sehr für die Geschichte interessieren", sagt die Vorsitzende des Heimatbundes Sina Mähnert.

Weinkönigin Saale-Unstrut

Paula Löber ist die amtierende Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut. Die 28-Jährige repräsentiert das nördlichste Qualitätsweinanbaugebiet Deutschlands. Zudem gibt es 13 weitere Weinhoheiten, die die jeweiligen Ortschaften vertreten. "Die Weinkönigin hat etwa 200 Termine im Jahr. Da ist schon ein besonderes Engagement gefragt", sagt Yannik Einhellinger vom Weinbauverband Saale-Unstrut.

Jedes Jahr gibt es ein aufwendiges Auswahlverfahren. Die Bewerberinnen absolvieren etwa zehn Schulungen zum Wein, zur Rhetorik und zu Social Media. Zur eigentlichen Wahl präsentieren sie sich mit einem zehnminütigem Video, müssen drei Fachfragen, darunter eine auf Englisch beantworten und einen Kurzvortrag zu einem vorher nicht bekannten Thema halten. In diesem Jahr wird die neue Weinkönigin am 4. August gewählt. Erstmals waren auch Männer zugelassen. Nach Verbandsangaben gab es jedoch keine männlichen Bewerber.