München (dpa/lby) - Bayerische Unternehmen klagen über Rohstoffmangel. 28 Prozent der Teilnehmer in einer aktuellen Umfrage des Bayerischen Industrie- und Handelskammertags (BIHK) äußerten sich entsprechend. Befragt worden waren dabei allerdings nicht alle Unternehmen, sondern nur solche aus Wirtschaftszweigen, in denen Rohstoffe eine Rolle spielen - also beispielsweise Bau, die Hersteller von Metallerzeugnissen oder der Maschinenbau.