Dabei hilft offenkundig auch die wachsende Entfremdung im Verhältnis zur US-Regierung des Präsidenten Donald Trump. "Kommunikation absichern ist wichtiger denn je", sagte der G+D-Chef. "In diesem Jahr gibt es durch die jüngsten Bewegungen der US-Regierung noch einmal neue Impulse, weil wir auch gerade bei IT und Digitaltechnologien ein wenig souveräner werden sollten. Und gerade in diesem Bereich haben wir souveräne Lösungen, die aus Deutschland kommen."